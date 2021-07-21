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اليونان تعزي بضحايا مدينة الصدر وتدعو الكاظمي لزيارتها

اليونان تعزي بضحايا مدينة الصدر وتدعو الكاظمي لزيارتها
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

تقدم رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس متسوتاكيس بالتعازي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بضحايا تفجير مدينة الصدر، فيما وجه دعوة رسمية للكاظمي لزيارة اليونان.

العالم - العراق

وحسب بيان صادر من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس متسوتاكيس، قدم فيه التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأعرب فيه أيضاً عن تعازي اليونان حكومة وشعباً للعراق في ضحايا التفجير الإرهابي الذي شهدته يوم الاثنين مدينة الصدر في بغداد.

متسوتاكيس أعرب عن "تضامن بلاده مع العراق في حربه على بقايا الإرهاب، وإسناد جهوده الإقليمية في ترسيخ أمن المنطقة واستقرارها".

من جانبه أكد الكاظمي حرص الحكومة العراقية على تعزيز روابط التعاون المشترك مع اليونان خاصة، ومع عموم دول الاتحاد الأوروبي، بما فيه مصلحة الشعوب الصديقة المتآخية المحبة للسلام، وفقا للبيان.

ميتسوتاكيس وجه دعوة للكاظمي لزيارة اليونان لأجل "المزيد من التنسيق الاقتصادي والتعاون الثنائي في مختلف المجالات".

واعلن الكاظمي عن "دعوة مفتوحة" رحب فيها بنظيره اليوناني لزيارة العراق، بما "يعزز العمل المشترك لكل ما فيه مصلحة الشعبين العراقي واليوناني وكل شعوب المنطقة".

كما ناقش رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، سبل دعم الاتحاد الاوروبي لـ"الورقة البيضاء" والانتخابات المبكرة وملف اللاجئين والنازحين.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي على "سعيه لتطوير العلاقات مع العراق، والحرص على إقامة شراكة حقيقية معه، مشيرا الى "دعم المجلس الأوروبي للانتخابات النيابية المقرر إقامتها في شهر تشرين الأول المقبل".

ميشيل أشاد "بالدور الإقليمي المتنامي للعراق"، مبينا أن "المجلس الأوروبي يعد العراق شريكاً أساسياً ومفضلاً في المنطقة".

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