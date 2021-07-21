الكويت تتخذ إجراء عاجلا بشأن فريق عمل برنامج تلفزيوني

العالم - الكويت

ونشرت وزارة الإعلام الكويتية، مساء أمس الثلاثاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أفادت من خلالها بأن الوزارة أحالت فريق عمل البرنامج التلفزيوني إلى التحقيق، ووقف بث البرنامج لمخالفة فريق العمل لوائح لجنة الخطاب الديني بالوزارة نفسها.

وذكرت المتحدثة الرسمي باسم الوزارة، أنوار مراد، أن وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب، عبد الرحمن المطيري، قرر إحالة فريق عمل أحد البرامج التلفزيونية إلى التحقيق، ووقف بث البرنامج وإحالة فريق العمل إلى التحقيق، لعدم عرض العمل قبل بثه تلفزيونيا على لجنة الخطاب الديني في الوزارة.

وأوضحت أنوار مراد أن الوزارة تقوم بتطوير كل قنوات تلفزيون الكويت، بما في ذلك القناة الثانية نفسها، شكلا ومضمونا، بهدف الارتقاء بالمحتوى بما يتناسب مع المشاهدين.

ويشار إلى أن تغريدة وزارة الإعلام الكويتية لم تكشف أي تفاصيل تتعلق بواقعة المخالفة التي جرت في البرنامج التلفزيوني بالقناة الثانية المحلية.