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قاليباف يهنئ رؤساء برلمانات الدول الإسلامية بالعيد الأضحى المبارك

قاليباف يهنئ رؤساء برلمانات الدول الإسلامية بالعيد الأضحى المبارك
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس مجلس الشورى الإسلامي رؤساء مجالس الدول الإسلامية على حلول العيد الأضحى المبارك ، واکد أن التلاحم والوحدة بين الدول الإسلامية يسهم في تقدم العالم الإسلامي .

العالم - ايران

وبعث "محمد باقر قاليباف" رسائل تهنئة لرؤساء برلمانات الدول الإسلامية بمناسبة العيد الأضحى المبارك قائلا: و تقبلوا مني أحر التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك أكبر.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في هذه الرسالة: "نؤمن جميعا أن التلاحم والوحدة بين الدول الإسلامية والعلاقة الحميمة والتوحيد مظهر من مظاهر النمو وتطور وتقوية العالم الإسلامي وفي الوقت نفسه تلعب برلمانات الدول الاسلامية دورا رئيسيا في تحقيق التلاحم و وحدة الأمة الإسلامية العظيمة.

وأضاف: "أعتقد أنه في هذا الوقت الذي يتم فيه أداء مناسك الحج في أرض الوحي بشكل محدود بسبب انتشار فيروس كورونا ، من المهم الانتباه إلى تعاطف وصحة المجتمعات الإسلامية ضد فيروس كورونا."

وقال قاليباف : انتهز الفرصة ، وأوكد على استعداد مجلس الشورى الإسلامي لتعزيز التشاور والتعاون الشامل بين الدول الإسلامية واتمنى المزيد من النجاح لاعضاء مجلس النواب في برلمانات الدول الإسلامية.

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قاليباف يهنئ رؤساء برلمانات الدول الإسلامية بالعيد الأضحى المبارك

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