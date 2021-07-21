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'طالبان' تفرج عن عدد من أسرى القوات الحكومية وتقول إنها في 'وضع دفاعي' خلال العيد

'طالبان' تفرج عن عدد من أسرى القوات الحكومية وتقول إنها في 'وضع دفاعي' خلال العيد
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت "طالبان" أنها أفرجت عن عشرات الأسرى من القوات الأمنية الأفغانية في أول أيام عيد الأضحى، وذلك تزامنا مع اتفاق الطرفين على تسريع مفاوضات التسوية في الدوحة.

العالم - افغانستان

أفاد بذلك المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد عبر "تويتر"، فيما ذكرت القناة الأولى الأفغانية أنه تم الإفراج عن 80 سجينا في ثماني محافظات، عقب إعلان "طالبان" عزمها الإفراج عن العشرات من الجنود الأفغان المحتجزين لديها بمناسبة العيد.

وجاء ذلك بعد ساعات من اتفاق مع الحكومة الأفغانية حول تسريع المفاوضات السياسية ووقف أعمال العنف ضد المدنيين، رغم عدم الاتفاق على هدنة خلال فترة العيد.

وأكدت "طالبان" أنها لن تقاتل في عطلة عيد الأضحى إلا للدفاع عن النفس لكنها لم تعلن عن وقف رسمي لإطلاق النار.

وقال متحدث باسم "طالبان" لوكالة "فرانس برس": "استطيع أن أؤكد أننا في وضع دفاعي خلال العيد"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

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