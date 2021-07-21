الصحة الايرانية: 27379 إصابة و213 وفاة جديدة بكورونا

العالم- ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الأربعاء تم تسجيل 27379 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و603 آلاف و527 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2755 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 4518 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و185 ألفا و946 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 2134 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 87837 حالة وفاة.



واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 25 مليونا و262 ألفا و349 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 232 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 117 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 99 مدينة.