100 مهاجر يطلبون المساعدة بالقرب من سواحل مالطا

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وأبلغ مشروع "Alarm Phone" الإنساني التابع لمنظمة " Watch The Med" غير الحكومية في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن المهاجرين "اتصلوا بنا في الليل وقالوا إن الماء يتسرب إلى القارب وقد نفدت مياه الشرب لديهم".

وأوضح "Alarm Phone" أن "كثيرا من بين المهاجرين يشعرون بالإعياء، ولا نعرف ما إذا كان محرك قاربهم يعمل أم لا"، مبينا أنه "تم إبلاغ السلطات المعنية منذ ساعات". وأضاف: "المهاجرون طلبوا المساعدة من القوات المسلحة المالطية دون تلقي أي رد".

وتساءل مشروع منظمة" Watch The Med"في تغريدته عما إذا كانت "هذه هي الطريقة التي يتعامل بها مركز تنسيق الإغاثة المالطية بالأشخاص المعرضين للخطر". واختتم بالقول: "يجب البحث عن المهاجرين الآن! نخشى أوقات نشهد فيها انكار المساعدة أو الإعادة القسرية غير القانونية للمهاجرين إلى ليبيا".