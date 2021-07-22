القوات التركية تعتدي بالقذائف والصواريخ على ريف حلب

العالم - سوريا

وقالت مصادر محلية لـ سانا: إن القوات التركية ومرتزقتها استهدفوا بعدد من الصواريخ كلاً من دير جمال وصوغانكة وأبين وعقيبة ومرعناز بريف حلب الشمالي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في منازل وممتلكات الأهالي.

ولفتت المصادر إلى قيام القوات التركية ومرتزقتها بالاعتداء بـ 5 قذائف صاروخية أطلقتها من مواقع انتشارها في قرية توخار صغير باتجاه قرية توخار كبير بريف مدينة منبج شمال شرقي حلب ما أدى أيضاً إلى وقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

واستشهد أمس مدني وأصيب 3 آخرون من جراء اعتداء القوات التركية ومرتزقتها بالأسلحة الثقيلة على الطريق الدولي “إم فور” شمال مدينة الرقة.