عكر تدين الإعتداءات الاسرائيلية.. تشكل خرقا فاضحا لسيادة لبنان

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وأدانت نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​زينة عكر​ "الإعتداءات والخروقات التي قام بها ​العدو الاسرائيلي​ حيث جرى إستهداف مواقع عسكرية سورية من الأراضي والأجواء ال​لبنان​ية، وقد طالت مناطق لبنانية في لحفد و​المجدل​ وكادت ان تؤدي الى خسائر في الأرواح".

واعتبرت عكر أن "هذه الإعتداءات تشكل خرقاً فاضحاً للسيادة اللبنانية وللقرارات الدولية وتهدد ​الأمن​ والإستقرار والسلم في لبنان، كما تشكل خروجاً عن القواعد المعمول بها وفق القرار الدولي 1701 مما يحتم على ​الدولة اللبنانية​ التحرك الفوري صد "إسرائيل" وعليها تحمل العواقب بعد تماديها.

هذا ‏وبعد طلب رئيس الجمهورية ميشال عون جرى إبلاغ مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة بضرورة إعلام الأمانة العامة للامم المتحدة عن إستمرار اسرائيل انتهاك السيادة اللبنانية لا سيما في ضوء إستخدام الأجواء اللبنانية من أجل استهداف الأراضي السورية.

على صعيد آخر، غادرت عكر متوجهة الى قبرص في زيارة رسمية، حيث ستجري سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين القبرصين وتستهلها بلقاء مع رئيس الجمهورية القبرصية نيكوس أناستاسيادس.