ميركل: الاتفاقية حول "السيل الشمالي-2" لاتزيل الخلافات مع اميركا

العالم-اوروبا

قالت ميركل، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي في برلين: "أظن أن الاتفاقية مع الحكومة الأمريكية لا تجمد الخلافات، ولا تزيلها. إنها لا تزال موجودة، وهذا ما رأيناه أمس من ردود أفعال".

وذكرت ميركل أن الخطوة المقبلة يجب أن يقوم بها الكونغرس الأمريكي، مشيرة إلى أنه كان من المهم تحديد المقاييس المعينة التي ستسمح لأوكرانيا بالاحتفاظ بوضعها كدولة لترانزيت الغاز الروسي، ومنع استخدام روسيا الطاقة كسلاح ضد الدول الأوروبية.

وأضافت: "أعلن الجانب الروسي مرة أخرى أنه لا ينوي استخدام الطاقة كأسلحة. فلنتعامل على أساس هذا الكلام".

من جانبه أعلن رئيس لجنة البوندستاغ للشؤون الاقتصادية والطاقة، كلاوس إيرنست، أن إنهاء عملية بناء "السيل الشمالي-2" سيتم دون العقوبات الأمريكية، واصفا إياه بالنجاح.

وأضاف: "إن التضامن الأحادي الجانب مع أوكرانيا لا يتفق مع المصالح الألمانية. يجب أن نذكر أوكرانيا بضرورة مراعاة الاتفاقيات".

وذكر أن سبب الجدل الغازي بين موسكو وكييف كان يعود إلى أن أوكرانيا لم تدفع مقابل إمدادات الغاز الروسي، الي استهلكته.