بوتين وباشينيان يبحثان قضية قره باغ

العالم-اوروبا

وأفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين وباشينيان تطرقا، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الخميس بمبادرة من الطرف الأرميني، إلى المسائل الحيوية للتعاون الروسي الأرميني في مجالات التجاري والاقتصادي والإنساني وقطاع الطافة.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا الأوضاع حول قره باغ حيث تناولت المكالمة موضوع رفع القيود عن المواصلات والعلاقات الاقتصادية في المنطقة.

واتفق بوتين وباشينيان على الاستمرار في الاتصالات الثنائية.

بدوره، ذكر المكتب الإعلامي لمجلس وزراء أرمينيا أن بوتين وباشينيان ناقشا تطبيق الاتفاقات الثلاثية التي تم التوصل إليها في 9 نوفمبر 2020 و11 يناير 2021، بما في ذلك إعادة الأسرى وفتح المواصلات في المنطقة.