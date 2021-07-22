الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بوتين وباشينيان يبحثان قضية قره باغ

بوتين وباشينيان يبحثان قضية قره باغ
الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والقائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، تطورات الأوضاع في إقليم قره باغ وحوله بما في ذلك قضية إعادة الأسرى.

العالم-اوروبا

وأفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين وباشينيان تطرقا، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الخميس بمبادرة من الطرف الأرميني، إلى المسائل الحيوية للتعاون الروسي الأرميني في مجالات التجاري والاقتصادي والإنساني وقطاع الطافة.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا الأوضاع حول قره باغ حيث تناولت المكالمة موضوع رفع القيود عن المواصلات والعلاقات الاقتصادية في المنطقة.

واتفق بوتين وباشينيان على الاستمرار في الاتصالات الثنائية.

بدوره، ذكر المكتب الإعلامي لمجلس وزراء أرمينيا أن بوتين وباشينيان ناقشا تطبيق الاتفاقات الثلاثية التي تم التوصل إليها في 9 نوفمبر 2020 و11 يناير 2021، بما في ذلك إعادة الأسرى وفتح المواصلات في المنطقة.

روابط ذات صلة

بوتين يستقبل علييف في موسكو ويشكره على إيجاده حلولا توافقية لمسألة قره باغ

بوتين: روسيا منفتحة أمام التعاون في مجال الطيران والفضاء مع جميع الدول المهتمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصهاینة لاحقوا يابانيا 10 سنوات حتى أطاحوا به

ميركل: الاتفاقية حول "السيل الشمالي-2" لاتزيل الخلافات مع اميركا

الفياض: بلاسخارت‬⁩ تجاوزت الدور المهني وأصبحت ورقة بالملعب السياسي

الكاظمي: تفجير مدينة الصدر كان نتيجة للفساد والتراكمات

ارتفاع عدد القتلى باضطرابات جنوب إفريقيا إلى 337 شخصا

مجهولون يفجرون خط الجبسة للغاز غربي دير الزور