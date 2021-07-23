شاهد..نفق مظلم دخله لبنان في أحواله الإقتصادية والمعيشية

العالم - خاص بالعالم

كارثة صحية وتعرض مئات المرضى للخطر، حذرت منها نقابة المستشفيات في لبنان مشيرة الى الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وعدم توفر المازوت لتشغيل المولدات في وقت تشهد البلاد موجة تفش جديدة لفيروس كورونا، وطالبت النقابة المسؤولين بالعمل فورا علي حل هذه المشكلة تجنبا لكارثة صحية محتملة.



وليس بعيدا عن المستشفيات كانت الصيدليات والشركات المستوردة للأدوية في لبنان حذرت ومنذ أسابيع من تراجع مخزونها من مئات الأدوية الأساسية هذا فضلا عما يواجهه القطاع الصحي من أعباء متزايدة مع خسارته خلال الأشهر الأخيرة مئات الأطباء والممرضين الذين اختاروا الهجرة هربا من الانهيار الاقتصادي وتداعياته.



إتحاد المخابز والأفران من جانبه حذر من أزمة رغيف سيشهدها لبنان اعتبارا من الأسبوع المقبل بسبب فقدان مادة المازوت داعيا إلى تأمين المازوت للأفران قبل الاثنين المقبل لأن الاحتياطي المخزن لدى العديد من الأفران والمخابز شارف على الانتهاء وستضطر للتوقف والإنتاج .



ومن الخبز الى الماء حيث حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من انهيار شبكة إمدادات المياه في لبنان خلال شهر ونصف الشهر بسبب انهيار شبكة الكهرباء ومخاطر ارتفاع كلفة المحروقات كاشفة أن أكثر من أربعة ملايين شخص من بينهم مليون لاجئ يتعرضون لخطر فقدان إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب في لبنان.

وقدرت المنظمة أن معظم محطات ضخ المياه ستتوقف تدريجيا في مختلف أنحاء البلاد في غضون أربعة إلى ستة أسابيع موضحة ان قطاع المياه في لبنان غير قادر على العمل بسبب عدم قدرته على دفع كلفة الصيانة بالعملة الأجنبية.



ومنذ أكثر من عام ونصف، يعاني لبنان ضغوطا خارجية واميركية تحديدا تسببت بأزمة اقتصادية حادة وبتدهور قيمة العملة المحلية وانخفاضها أكثر من عشرة مرات مقابل الدولار الأمريكي ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز من 400%.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...