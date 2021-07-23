العراق...القبض على ابرز ارهابيي ما يسمى ولاية جنوب بغداد

العالم-العراق

وقالت الخلية في بيان انه "بمعلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - شعبة استخبارات الفرقة ١٧- وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد ، تمكنت مفارز الشعبة المذكورة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٥٥ وامن الحشد الشعبي من إلقاء القبض على ابرز الارهابيين العاملين ضمن ما تسمى "ولاية الجنوب " والقبض عليه في في منطقة المحمودي بناحية الزيدان جنوبي بغداد".

واضافت ان "الارهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، وجرى تسليمه لجهة الطلب".