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العراق...القبض على ابرز ارهابيي ما يسمى ولاية جنوب بغداد

العراق...القبض على ابرز ارهابيي ما يسمى ولاية جنوب بغداد
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الاعلام الامني في العراق، اليوم الجمعة، عن قيام مديرية إلاستخبارات العسكرية بالقاء القبض على ابرز ارهابيي ما تسمى ولاية الجنوب جنوبي بغداد.

العالم-العراق

وقالت الخلية في بيان انه "بمعلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - شعبة استخبارات الفرقة ١٧- وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد ، تمكنت مفارز الشعبة المذكورة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٥٥ وامن الحشد الشعبي من إلقاء القبض على ابرز الارهابيين العاملين ضمن ما تسمى "ولاية الجنوب " والقبض عليه في في منطقة المحمودي بناحية الزيدان جنوبي بغداد".

واضافت ان "الارهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، وجرى تسليمه لجهة الطلب".

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