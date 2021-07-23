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المكسيك ترسل حمولتي طعام ومساعدات طبية إلى كوبا 'للتضامن الدولي'

المكسيك ترسل حمولتي طعام ومساعدات طبية إلى كوبا 'للتضامن الدولي'
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

قالت الحكومة المكسيكية إنها سترسل سفينتين تابعتين للبحرية إلى كوبا محملة بالمساعدات الغذائية والطبية.

العالم _ الأميرکيتان

وذكرت وزارة العلاقات الخارجية أن السفن ستبحر إلى كوبا يوم الأحد من ميناء فيراكروز المطل على خليج المكسيك. وقالت إن السفن ستحمل خزانات أكسجين وإبر وحقن ومواد غذائية أساسية، مثل الأرز والفاصوليا.

وأضافت الوزارة أن المساعدة "تتماشى مع سياسة الحكومة المكسيكية للتضامن الدولي"؛وجاء الإعلان في نفس اليوم الذي شددت فيه الحكومة الأمريكية العقوبات على بعض المسؤولين الكوبيين.

من جهته أعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن معارضته للعقوبات الأمريكية التي تحد من التجارة مع جزيرة كوبا، وقال إنه ينبغي إنهاؤها.

ونزل آلاف الكوبيين إلى شوارع هافانا ومدن أخرى في أنحاء الجزيرة في وقت سابق من هذا الشهر للاحتجاج على نقص الغذاء وارتفاع الأسعار خلال أزمة فيروس كورونا.

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