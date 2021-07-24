الضفة الغربية :استشهاد فلسطيني واصابة 150 اخرين باشتباكات مع الاحتلال

العالم-فلسطین

وقالت وزارةُ الصحة الفلسطينية إنّ الشاب محمد منير التميمي البالغَ من العمر سبعةَ عشرَ عاماً استُشهد متأثراً بجروحٍ حرجة أصيبَ بها بالرصاصُ الحي خلال الاشتباكاتِ في قريةِ النبي صالح.

وأعلنَ الهلالُ الأحمر الفلسطيني إصابةَ مئةٍ وستةٍ واربعين متظاهراً فلسطينياً، تسعةٌ منهم بالرصاصِ الحي، واربعةٌ وثلاثون بعياراتٍ مطاطية وأكثرُ من ثمانين بحالاتِ اختناق بسببِ الغازِ المسيل للدموع.

واندلعت مواجهاتٌ بين متظاهرين ومستوطنين وجنودِ الاحتلال في بلدةِ بيتا الواقعة جنوبَ نابلس. فيما اكدَ جيشُ الاحتلال إصابةَ اثنينِ من جنودِه بجروحٍ طفيفة تم نقلُهما إلى المستشفى.