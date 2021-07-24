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شاهد بالتفاصيل: آخر تطورات فيروس كورونا في سوريا

شاهد بالتفاصيل: آخر تطورات فيروس كورونا في سوريا
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة الصحة السورية عن آخر احصائيات الوفيات والاصابات بفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد.

العالم - سوريا

وأعلنت الوزارة مساء أمس الجمعة تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد وشفاء 4 حالات مع عدم تسجيل أي حالة وفاة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 25858 شفيت منها 21937 وتوفيت 1905 حالات.

وتوزعت الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة ليوم أمس الجمعة:

#الإصابات :

٤ في حلب
١ في اللاذقية

#الشفاء :

١ في دمشق
١ في حلب
١ في اللاذقية
١ في دير الزور

#الوفاة :

#لا_يوجد

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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