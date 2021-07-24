روحاني : يجب مواصلة حل مشكلات محافظة خوزستان طبقا لتوجيهات قائد الثورة

العالم - ايران

وفي كلمة له خلال افتتاح مشاريع وطنية تابعة لوزارة الطاقة عبر آلية الفيديو اليوم السبت أكد روحاني ان المسؤولين في البلاد يولون أهمية خاصة لمحافظة خوزستان وأهاليها الكرام ، مشيرا الى أن هذه المحافظة الحدودية المعطاءة مهمة جدا ، كما ان ابناءها مدافعون حقيقيون عن إيران وشعبها.

وتابع روحاني قائلا : اننا نشهد اليوم ان اهالي خوزستان يعانون المشاكل اليوم بسبب نقص المياه وارتفاع درجات الحرارة ، موضحا ان الحرارة الشديدة أدت الى تجفيف المنابع التي تغذي السدود ، وبالنتيجة تسبب ذلك بمشاكل للمواطنين ، وقد تم حتى الان تقليل جزء من هذه المشاكل ، على أمل استمرار الجهود لحل هذه المشاكل طبقا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية، حيث توجه نائب رئيس الجمهورية ووزير الطاقة والعديد من المسؤولين الى محافظة خوزستان لهذا الغرض.