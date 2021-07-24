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روحاني : يجب مواصلة حل مشكلات محافظة خوزستان طبقا لتوجيهات قائد الثورة

روحاني : يجب مواصلة حل مشكلات محافظة خوزستان طبقا لتوجيهات قائد الثورة
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

 تطرق الرئيس حسن روحاني الى المشاكل التي برزت مؤخرا في محافظة خوزستان جنوب البلاد بسبب الجفاف ونقص المياه ، وقال : ان نائب رئيس الجمهورية والمسؤولين الآخرين حضروا ميدانيا في المنطقة للحد من هذه المشاكل ، داعيا الى الاستمرار في معالجة مشاكل هذه المحافظة طبقا لتوجيهات قائد الثورة التي اعلنها يوم أمس الجمعة.

العالم - ايران

وفي كلمة له خلال افتتاح مشاريع وطنية تابعة لوزارة الطاقة عبر آلية الفيديو اليوم السبت أكد روحاني ان المسؤولين في البلاد يولون أهمية خاصة لمحافظة خوزستان وأهاليها الكرام ، مشيرا الى أن هذه المحافظة الحدودية المعطاءة مهمة جدا ، كما ان ابناءها مدافعون حقيقيون عن إيران وشعبها.

وتابع روحاني قائلا : اننا نشهد اليوم ان اهالي خوزستان يعانون المشاكل اليوم بسبب نقص المياه وارتفاع درجات الحرارة ، موضحا ان الحرارة الشديدة أدت الى تجفيف المنابع التي تغذي السدود ، وبالنتيجة تسبب ذلك بمشاكل للمواطنين ، وقد تم حتى الان تقليل جزء من هذه المشاكل ، على أمل استمرار الجهود لحل هذه المشاكل طبقا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية، حيث توجه نائب رئيس الجمهورية ووزير الطاقة والعديد من المسؤولين الى محافظة خوزستان لهذا الغرض.

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