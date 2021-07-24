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ايقاد المرجل الأولمبي .. وانطلاق حلم الرياضيين

السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

انطلقت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 32 في العاصمة اليابانية طوكيو

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