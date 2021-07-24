شاهد.. حرس الثورة يشارك في إيصال المياه لخوزستان

العالم - مراسلون

طال جفاف مياه الاهوار في خوزستان، مساحات شاسعة قدّرت بألاف الهكتارات وشحة مياه مئآت الهكتارات من الأراضي الزراعية، أمور ألقت بظلالها على مواطن محافظة خوزستان ومعيشتهم وإصرارهم في الوقت نفسه على مطالبة المسؤولين لإيجاد حل للأزمة المتفاقمة.

مطالب سلمية يأمل من خلالها المواطن الخوزستاني تحقيقها علی أرض الواقع، مطالب تعكس مدی وعي الشعب بالديموقراطية وادراكه لما له وما عليه.

وقال الاستاذ الجامعي صباح مزبان بور لقناة العالم:"مطالب المواطن الاهوازي هي مطالب سلمية وعلی المسؤولين الانتباه لها وحلحلتها بأسرع وقت واحدی هذه المطالب هي إيصال المياه لنهر كارون وهو مصدر رزق للکثير من الناس".

مياه سد كرخة الذي يسع أكثر من سبعة مليارات مترمكعب يضمن إرواء ثلاثمئة وعشرون الف هكتار، هو الاخر أصبح محطة نقاش الجميع من المسؤولين والفلّاحين.

وقال جواد الحائي وهوناشط في مجال البيئة لقناة العالم:"نرجوا من المسؤولين ونرجوا من المحافظ ان يؤمّنوا حق المياه للفلاحة علی صعيد كل المحافظة".

في الجانب الآخر مساعدات تعكس السعي لاحتواء الأزمة ووقوف حرس الثورة إلى جانب الشعب ومشاطرته أزمتهم".

وقال محمد سواري وهو أحد قادة حرس الثورة:"في هذه المدة أرسلنا 25 قنينة ماء قابل للشرب لهذه المناطق وأيضاً إرسال الصهاريج الی القری التي تعاني من قلة المياه وكذلك نصب الانابيب في القری لرفع المعاناة".

وقال محمد سواري وهو متطوع في الفرق الجهادية:"نحن نأتي الی حيث يحتاج الشعب الماء ونوصل لهم الماء ثم نرجع ونأمل بأن تکون هذه، أزمة تزول قريباً".

مساع حثيثة وحلول ينتظرها مواطن خوزستان أن تقدّم من الحكومة عاجلا ليس آجلا.