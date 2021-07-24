خلال أسبوع.. شهيدان و إصابة عشرة صهاينة بمواجهات في الضفة

العالم- فلسطين



ووفق التقرير الأسبوعي الذي تصدره الدائرة الإعلامية لحركة "حماس" في الضفة الغربية؛ أدت المواجهات إلى إصابة جنديين من قوات الاحتلال وثمانية مستوطنين رشقا بالحجارة، واستشهاد شابين أحدهما أسير من مدينة القدس، وآخر فتى من بلدة دير نظام قرب رام الله.

ففي أمس الجمعة، اندلعت مواجهات في 13 نقطة، واستشهـد الفتى محمد منير التميمي (17 عامًا) من دير نظام برصاص الاحتلال في النبي صالح، وأصيب 22 آخرون بالرصاص الحي، و70 بالرصاص المطاطي، و36 بإصابات مختلفة، وعشرات حالات الاختناق.

وأصيب اثنان من جنود الاحتلال خلال المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس، التي شهدت مواجهات شديدة أدت لإصابة أكثر من 300 مواطن.

وعمّت مواجهات -الجمعة- منطقة باب العامود بالقدس، وبلدات النبي صالح، ونعلين، والمغير قرب رام الله، ومنطقة الرأس بسلفيت، وبلدات بيتا وبيت دجن ومحيط مستوطنة يتسهار بنابلس، وبلدة طمون ومدينة طوباس، وبلدة كفر قدوم والحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية.

والخميس اندلعت مواجهات في 5 نقاط، توزعت في شارع السلطان سليمان بالقدس، وبلدة تقوع ببيت لحم، وبيتا في نابلس وبوابة حبلة جنوب قلقيلية.

والأربعاء استشهد الأسير المقدسي عبده يوسف الخطيب التميمي (43 عامًا) في سجن المسكوبية بالقدس، وأصيب ثلاثة مستوطنين في بلدة جماعين ورابع بالحجارة قرب حائط البراق بالقدس.

واندلعت مواجهات في 8 نقاط، في حائط البراق بالقدس، وبلدة ترمسعيا شمال رام الله، وبلدة الخضر قرب بيت لحم، ومحيط مستوطنة دوتان قرب جنين، وبلدتي بيتا وجماعين ومحيط حاجز زعترة قرب نابلس، والحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية.

والثلاثاء، اندلعت مواجهات في 7 نقاط، في منطقة باب العامود والبلدة القديمة من القدس، وبلدة نعلين برام الله ومحيط مستوطنة تكواع ببيت لحم، ومنطقة بوابة فرعون قرب طولكرم وبلدة بيتا جنوب نابلس.

والاثنين، اندلعت مواجهات في 10 نقاط مواجهة توزعت في المسجد الأقصى ومنطقة باب العامود وحي سلوان بالقدس، وبيرزيت ونعلين في مدينة رام الله، وبلدة جبع بجنين وبيتا جنوب نابلس، وبلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

والأحد تم تسجيل 20 إصابة بين المواطنين في 7 نقاط مواجهة، إلى جانب إصابة خمسة مستوطنين في منطقة باب العامود وحي الطور بالقدس.

وتركزت المواجهات في ساحات المسجد الأقصى، ومنطقة باب العامود وبلدة الطور بمدينة القدس، وبلدة حوسان في بيت لحم، ومحيط مستوطنة يكير بسلفيت وبلدة بيتا جنوب نابلس.

والسبت، اندلعت مواجهات في 6 نقاط، تمركزت في بلدات العيسوية وسلوان وحي الشيخ جراح بالقدس، ومسافر يطا ومحيط مستوطنة كرمي تسور بالخليل وبلدة يعبد بجنين وبيتا جنوب نابلس.