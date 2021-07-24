دعوات فلسطينية لهبة جماهيرية لمنع إقامة بؤرة استيطانية في طوباس

العالم- فلسطين

وأوضحت فصائل العمل الوطني، أن التجمع سيكون اليوم الساعة الرابعة والنصف عصراً في ميدان الدولة بطوباس ثم الانطلاق مباشره باتجاه حاجز تياسير العسكري.

وأكدت القوى والفعاليات على ضرورة المشاركة الشعبية من أجل وقف عربدة عصابات المستوطنين في الأغوار.

وشددت على أن المشاركة واجب وطني وديني وأخلاقي وانساني على كل فرد ولا عذر لأحد.

كما طالبت جموع المواطنين بالرد على الاحتلال والمستوطنين بسرقة الأرض والتوسع الاستيطاني وخاصة في الأغوار.

وكانت مجموعات من المستوطنين استولت على منطقة حاجز تياسير وبدأت بإنشاء بؤرة استيطانية في المكان.

ولوحظ مؤخرا تصاعد في وتيرة الممارسات الاستيطانية العلنية في منطقة معسكر حاجز تياسير وتواجدا شبه يومي للمستوطنين برفقة آلياتهم ومعداتهم الزراعية.

ويعود تاريخ إنشاء معسكر تباسير إلى عام 1992م على مساحة 16 دونماً من الأراضي التي تصنف بأنها خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، وتم إخلاءه في عام 2008م من جانب واحد من قبل جيش الاحتلال مع ترك المباني العسكرية قائمة.

وبعد إخلائه قامت جمعية استيطانية تطلق على نفسها " كوهنيم" بسلب الأرض وتحويل بعض المباني إلى مزارع للأبقار والأغنام تحت أعين جيش الاحتلال المتمركزين على الحاجز.

ويعتبر الحاجز الذي أقيم قرب معسكر تياسير أحد محطات الإذلال وتكريس الواقع المرير في منطقة الأغوار الفلسطينية وخاصة أنه يتحكم في حركة وحرية تنقل المواطنين في منطقة الأغوار.