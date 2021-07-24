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للشباب.. هذه المشروبات تسبب مرض سرطان القولون

للشباب.. هذه المشروبات تسبب مرض سرطان القولون
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكدت دراسة جديدة أن تناول بعض المشروبات السكرية بشكل دائم، بالإضافة إلى أنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مختلفة، فإن تناولها مرتبط أيضا بالإصابة بمرض سرطان القولون والمستقيم في سن مبكرة.

العالم صحة

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "cdc" العلمية، طبق العلماء بحثهم على صحة الممرضات، حيث أبلغت ما يقرب من 96 ألف امرأة عن المشروبات التي شربنها في استبيان غذائي نفذ كل أربع سنوات.

ووجد العلماء أن النساء اللائي تناولن مشروبين أو أكثر من المشروبات السكرية في اليوم، كان لديهن خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم المبكر (قبل سن الخمسين) مقارنة بالنساء اللائي شربن أقل من مشروب سكري واحد كل أسبوع

وبحسب الدراسة، ارتبط كل مشروب سكري من سعة 8 أونصات يتم تناوله يوميًا بزيادة خطر الإصابة بمرض سرطان القولون بنسبة 16٪.

وفي ذات الوقت، ارتبطت كل وجبة مشروبات سكرية يومية بمخاطر أعلى للإصابة بنسبة 32٪ بين سن 13 و18 عامًا، وتم تشخيص 109 إصابة بسرطان القولون والمستقيم المبكر في عينة الدراسة.

وبحسب المقال المنشور عن الدراسة في مجلة "prevention"، تحت عنوان (تشير دراسة إلى أن المشروبات السكرية تزيد من مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم المبكر لدى الشباب) تشمل هذه المشروبات السكرية، جميع المشروبات الغازية وغير الغازية المحلاة بالسكر بالإضافة إلى المشروبات عالية " الفركتوز".

كما تشمل القائمة مشروبات الفاكهة المحلاة والشاي المثلج المحلى، كما يوضح مؤلف الدراسة، جنهي هور، الباحث في قسم التغذية في جامعة "هارفارد".

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