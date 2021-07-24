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مصرية تدخل تاريخ الأولمبياد كأول محجبة تحكم في كرة السلة

مصرية تدخل تاريخ الأولمبياد كأول محجبة تحكم في كرة السلة
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

ستدخل الحكم المصرية سارة جمال تاريخ الأولمبياد بعد اختيارها لإدارة مباريات ضمن مسابقة كرة السلة (3x3) في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي، تقام اليوم الجمعة 23 تموز/يوليو في طوكيو.

العالم- مصر

وستكون المهندسة المدنية المصرية ولاعبة كرة السلة سارة جمال، أول حكم محجبة ستشارك في تحكيم مسابقة كرة السلة في الأولمبياد، بعد موافقة الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة السلة على ارتداء الحكام النساء للحجاب. ولا يقتصر الأمر على هذا فقط، بل إن شكل مباراة كرة السلة التي ستحكّمها سيُلعب لأول مرة في طوكيو في شهر تموز/يوليو من هذا العام.

ولا يقتصر الأمر على هذا فقط، بل إن شكل مباراة كرة السلة التي ستحكمها سيُلعب لأول مرة في طوكيو في شهر تموز/يوليو من هذا العام.

ويعتقد أن كرة سلة الثلاثيات (3x3، أي يلعب الفريقان على سلة واحدة وعدد أعضاء كل فريق ثلاثة لاعبين)، هي الرياضة الجماعية الأكثر انتشارا في العالم، وقد ازدادت شعبيتها في جميع أنحاء العالم إذ تلعب في الحدائق ومناطق الترفيه.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 430.000 لاعب، في 182 دولة، يلعبون هذا الشكل من كرة السلة. وستكون سارة أيضا أول امرأة عربية وأفريقية تحكّم كرة سلة الثلاثيات (3x3) في الأولمبياد.

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