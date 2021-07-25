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الإطاحة بشبكتين مسؤولتين عن تفجير مدينة الصدر

الإطاحة بشبكتين مسؤولتين عن تفجير مدينة الصدر
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكدت خلية الإعلام الأمني بالعراق، الأحد، عن الإطاحة بشبكتين إرهابيتين مسؤولتين عن تفجير مدينة الصدر شرقي بغداد.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، إنه "في إطار تعقب العصابات الإرهابية وملاحقة فلولها واذنابها ووفاءً لدماء الشهداء الطاهرة التي سقطت في سوق الوحيلات ب‍مدينة الصدر وشهداء العراق كافة، وبناءً على المتابعة والتعقب الاستخباري للمفارز الأمنية والفنية ومقاطعة المعلومات وإكمال إجراءات البحث والتحري نجح ابطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالإطاحة بشبكتين إرهابيتين في محافظتي كركوك والانبار، مسؤولتان عن تفجير مدينة الصدر الذي حصل يوم ١٩ تموز الجاري".

وأضافت أن "الشبكتين كانتا تخططان لاسناد منفذي تفجير سوق الوحيلات واستمرار التفجيرات الإرهابية في بغداد وبالتحديد منطقة الباب الشرقي إضافة إلى استهداف الأبرياء الآمنين في مناطق أخرى من بغداد والمحافظات بما يسمى "بغزوة العيد" وافشال مخططاتهم الدنيئة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل بما اقترفته ايديهم من جرم بحق أبناء شعبنا الكريم".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يوم السبت، عن اعتقال الشبكة الإرهابية التي نفذت تفجير مدينة الصدر شرقي بغداد.

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