وزير يمني يحمل دول العدوان مسؤولية التسرب النفطي بميناء عدن

العالم - اليمن

وقال وزير الثروة السمكية إن “الإمارات تتحمل أيضا مسؤولية ما يحدث في ميناء عدن وغيرها من الموانئ باعتبار سيطرتها عليها وبذلت الكثير من الأموال سابقا بهدف تعطيل ميناء عدن”.

وأضاف الزبيري أن “سفن تحالف العدوان تلقي الزيوت والمخلفات بالقرب من السواحل اليمنية بهدف ممنهج لتعطيل الموانئ والتأثير على البيئة البحرية”.

وأوضح أن التسرب النفطي سيؤثر على الأسماك والمراعي والشعب المرجانية.

وأشار إلى أن نتيجة الأمواج والرياح في هذه الأيام قد تتوسع رقعة الزيوت لتطال مسافات أبعد إلى دول مجاورة، لافتا إلى أن تحالف العدوان دمر كثيرا من البنية التحتية في سواحل البحر الأحمر وغيرها، وخسائرنا تصل إلى 10 مليارات دولار.

وتابع بالقول “لدينا ما يقارب 290 صيادا مفقودا بسبب الاستهداف الممنهج للصيادين من قبل تحالف العدوان”.