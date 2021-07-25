لبنان.. النجمة والعهد في نهائي كأس النخبة

العالم_لبنان

وذلك في اللقاء الذي احتضنه ملعب بحمدون البلدي، ليضرب موعدا مع النجمة الذي تخطى غريمه الأنصار في الدربي بهدف في لقاء احتضنه ملعب جونيه البلدي.

ونجح العهد ببلوغ النهائي بشق النفس بعد تعادله الدراماتيكي مع شباب الساحل بهدفين لكل منهما.

افتتح محمد حيدر التسجيل للأصفر من ركلة حرة في الوقت البديل للشوط الأول، ليضغط الساحل في الشوط الثاني وسط تألق حارسه رضوان كساب ويدرك التعادل من علامة الجزاء عبر محمد جعفر الذي ترجم الكرة بعد خطأ على حسين خليفة.

ليتبادل بعدها الفريقان، قبل أن يمنح فضل عنتر الأسبقية لكتيبة محمود حمود مترجما عرضية محمد جعفر قبل ست دقائق من النهاية.

وضغط بعدها العهد سعيا للتعديل، حيث أبعد كساب أكثر من كرة قبل أن يسدد حسين منذر ركلة حرة بعد لمسة يد على وليد شور، ليلمسها مدافع الساحل داخل المنطقة ويحتسب الحكم محمد عيسى ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة للوقت الممدد، حيث ترجمها محمد حيدر لهدف التعادل.

واحتكم الفريقان لركلات الحظ حيث فاز العهد بأربعة أهداف لهدفين بعدما سجل محمد قدوح وحسين منذر ونور منصور وهيثم فاعور، بينما سجل عباس عاصي ومحمد جعفر وأهدر فضل عنتر ومحمد حيدر للساحل.

وعبر النجمة إلى النهائي بفوزه الصعب على غريمه الأنصار بهدف محمود سبليني، الذي سجله بعد نصف ساعة على البداية، ليتبادل بعدها الفريقان الهجمات دون أن ينجحا بهز الشباك.

وتألق حارس الأنصار الواعد هادي كنج حارما السبليني وزملاءه من مضاعفة الغلة.

فيما لم تفلح تبديلات روبارت جاسبرت في تعديل الكفة والعبور بالأخضر الذي خاض المباراة بتشكيلة مغايرة عن الدوري وبغياب نجمه حسن معتوق إلى جهاد أيوب وثنائي الدفاع بالعودة.

ليواصل النجمة الساعي لحصد لقبه الثاني عشر في المسابقة التنشيطية مشواره بقيادة مدربه يوسف الجوهري.

نجحت إدارة نادي النجمة في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الانتقالات للاعبين المحترفين (t m s) بالحصول على بطاقتي اللاعبين اللبناني الاسترالي عمر عماش الناشط في الدرجة الثانية الأسترالي والذي سيشكل مكسبا مهما لكتيبة يوسف الجوهري في حال التوقيع رسميا على كشوف النبيذي بعد رفع الحظر الدولي.

كما حصلت إدارة النادي البيروتي على بطاقة اللاعب علاء مزهر المحترف في الإمارات والذي سبق له اللعب للصفاء والشباب العربي محليا وفي تايلند والإمارات ويشغل صاحب ال29 عاما مركز الجناح الأيسر.

فشلت كل المساعي في اقناع اللاعب اللبناني الكندي غبريال بيطار والذي اختبره الانصار في مسابقة كأس النخبة التنشيطية وقدم أداء مميزا في إقناعه بالبقاء في لبنان والتوقيع على كشوف الزعيم.

وأكد البيطار أنه غير قادر على البقاء في لبنان وسط الظروف الحالية وبالتالي وعد بالانضمام إلى الأخضر خلال الفترة المقبلة لأن انضمامه الآن لن يفيد الفريق وهو لا يستطيع العطاء.

وكانت إدارة النادي البيروتي قد تعاقدت مع لاعب الوسط علي طنيش السيسي قادما من النجمة ويوسف الحاج من الصفاء وحصل بطل الدوري على البطاقة الدولية للاعب فايز شمسين.