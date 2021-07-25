بوتين: أسطولنا البحري قادر على توجيه ضربة لأي عدو محتمل

العالم - روسيا

وافتُتح العرض بكلمة للرئيس الروسي، هنأ فيها الروس بهذا اليوم، وأكد فيها على جاهزية قوات الأسطول البحري وقدرتها على حماية الوطن ومصالحه والتصدي لأي عدو.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تقوم دائما وبنجاح بتحديث ترسانة أسطولها العسكري البحري، وهو القادر على توجيه ضربة حتمية إلى أي عدو محتمل.

وقال بوتين في خطاب ألقاه، اليوم الأحد، قبل انطلاق العرض العسكري البحري بمناسبة يوم الأسطول الروسي: "احتلت روسيا بأسرع وقت ممكن مرتبة محترمة بين الدول الكبرى البحرية، ومرت بطريق طويل للتنمية، من قارب بطرس (الإمبراطور الروسي بطرس الأول) المتواضع، إلى السفن الكبيرة المخصصة للمحيطات، والغواصات النووية الصاروخية، وصنعت الطيران البحري الفعال، طويل وقصير المدى، والمجمعات الثابتة لخفر السواحل، وأحدث أنظمة الأسلحة عالية الدقة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي لا تزال نادرة في العالم، ونقوم بتحديثها دائما وبنجاح".

وأضاف: "نحن قادرون على الكشف عن أي عدو – مهما كان جويا أو تحت الماء أو فوقه – وتوجيه ضربة حتمية إليه، إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك".

وتشارك في العرض 54 سفينة حربية، بينها ثلاث فرقاطات من الهند وإيران وباكستان، و48 طائرة وأكثر من 4 آلاف عسكري.

ويشمل العرض العسكري قسمين، في نهر النيفا، وفي مدينة كرونشتاد.

وإلى جانب العرض العسكري الذي ستشارك فيه سفن مزودة بالصواريخ، وكاسحات الألغام، وقوارب الحدود، والقوارب المضادة للتخريب، وغواصات، وفرقاطات، سيتم تنظيم عرض جوي تشارك فيه طائرات نقل عسكرية، وطائرات مضادة للغواصات من طراز "Il-38N"، وطائرات من طراز "Tu-142M3"، ومقاتلات "Su-27"، و"Su-30"، و"Su-33" و"MiG-29".