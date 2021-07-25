إصابة نمر في حديقة حيوانات سان دييغو بفيروس كورونا

العالم - منوعات

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" فقد لاحظ المشرفون أن "راميل"، وهو ذكر نمر ثلجي يبلغ من العمر 9 سنوات، تظهر عليه أعراض السعال وسيلان الأنف يوم الخميس الماضي.

وفي وقت لاحق، أظهر اختباران منفصلان لبرازه وجود فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان لحديقة الحيوانات يوم الجمعة.

وقالت إدارة الحديقة إن راميل لم تظهر عليه أعراض إضافية، ولكن نظرا لأنه يتشارك حظيرة مع أنثى نمر ثلجية ونمران من نوع آمور، يفترض موظفو الحديقة أن باقي الحيوانات أصيبت بنفس الأعراض.

ونتيجة لهذا، تم وضع الحيوانات في عزل صحي، وتم إغلاق معرضها. ومن غير الواضح كيف أصيب راميل بالعدوى.

وفي يناير/ كانون الثاني، التقطت مجموعة من 8 غوريلات في منشأة شقيقية للحديقة، وهي حديقة حيوانات سان دييغو سفاري بارك، فيروس كورونا، من الحارس الذي كان مصابا دون أن تظهر عليه أعراض.

وأصبحت مجموعة الغوريلا، التي تعافت منذ ذلك الحين، أول مثال معروف للفيروس الذي أصاب القردة.