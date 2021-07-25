مفاجأة من العيار الثقيل تفجرها قناة أمريكية خلال تغطيتها أولمبياد طوكيو

العالم - نبض السوشيال

تصرف مجموعة قنوات "CNBC" الأمريكية أثار غضب وسخط نشطاء ومغردين، رأوا أن الخريطة التي ظهرت لا تمثل فلسطين، ولا تعبر عن الحقائق التاريخية، مستهجنين تعمد القناة وضع الخريطة المذكورة على شاشتها أثناء دخول الوفد الفلسطيني.

وعد الفلسطينيون والنشطاء إظهار الخارطة بهذا الشكل اعترافاً بشرعية الاحتلال، متسائلين عن الدور الرسمي للاتحادات الفلسطينية، والتمثيل الدبلوماسي في الولايات المتحدة، وعن السبب الذي دفع القناة للقيام بذلك، مؤكدين ان فلسطين وخارطتها هي من البحر الى النهر وبانها ترزح تحت الاحتلال الصهيوني الغاشم الذي يحتلها وينتهك حقوق الفلسطينيين فيها.

وردا على الخطوة الامريكية أعلن جيش "الهبد الإلكتروني"، وهو تجمع شبابي يناهض الاحتلال إلكترونيا، اعتزامه التوجه لصفحة وزارة الخارجية اليابانية للتعبير عن رفضه وضع خريطة فلسطين بهذا الشكل الذي وصفه “بالمستفز”، قبل أن ينشر توضيحاً حول الصورة جاء فيه “هام جداً.. بعد التحقق من صورة خريطة فلسطين في الألعاب الأولمبية بطوكيو، تبيّن أن الصورة لم تكن من الجهة المنظمة للأولمبياد، وإنما هي صورة وضعتها قناة CNBC الأمريكية المدعومة من اليمين الصهيوني”. وأرفق الصورة الحقيقية وعلق بأنه “في هذه الصورة يظهر الوفد الفلسطيني المشارك بدون هذه الخريطة عبر تغطية المنظمين للأولمبياد”.

وبالتالي لم تظهر المشاهد التي نشرتها قنوات رياضية عربية وعالمية أي إشارة للخريطة التي ظهرت عبر شاشة القناة الأمريكية، وهو ما أثار التساؤلات حول الهدف من نشرها بهذه الطريقة وعن التوقيت؟؟ والتي اكد المغردون ان هذه الخطوة تأتي ترويجا للروية الاسرائيلية وتضليل اعلامي متعمد على حساب الحق الفلسطيني التاريخي.

وكتب "Dr.Khalid Al-Haithami" في تغريدة على حسابه الخاص "خريطة فلسطين الي تم عرضها مع دخول الوفد الفلسطيني على قناة CNBC الامريكيه يعتبر تضليل للواقع وغير مقبول".

بدوره قال "محمد رضوان العويني" في تغريدة له "لن نقبل بتقسيم #فلسطين وسنبذل كُل ما نملك حتى تعود أرضنا التاريخية من البحر حتى النهر.. في #أولمبياد_طوكيو_2020 تم تقديم خريطة فلسطين على أنها أراضي #الضفة_الغربية فقط لا غير، وهذا يعود أولاً وأخيراً إلى تقصير المؤسسات الرسمية في الدولة وخاصة قُنصلية #فلسطين هناك".

وأكدت "Fatima(ام وطن)" في تغريدتها "تعرضوها نص خريطه ربع خريطه!!شو ما حاولتو تشوهوها هي فلسطين كامله من البحر الى النهر #أولمبياد_طوكيو_2020".

ورأى "ياسر نعيم // ان معي لبصيرتي" في تغريدته "ولكن هناك مشكلة انهم عندما وضعوا خريطة فلسطين اثناء التقديم وضعوا خريطة للضفة الغربية، اتمنى على الفريق الفلسطيني الانسحاب المشرف من البطولة بعد هذه المهزلة".

وقالت "deema.ahmad" في تغريدتها "مين المسؤول عن المنتخب الفلسطيني ؟! هادي خريطة فلسطين!! حسبي الله ونعم الوكيل".

ونشر حساب "فداك أرواحنا يا أقصى..النفير للدفاع عن الأقصى" خريطة فلسطين وعلق عليها بالقول "خريطة فلسطين التاريخية كما هي لا ينقص منها شيئ و لا يُحرَّفُ فيها شيئ و لا وجود لأكذوبة اسمها إسراقفيل (إسرائيل)".

وكتبت "Elif" في تغريدتها "هناك فضيحة في طوكيو. أظهرت محطة CNBC خريطة مجزأة لفلسطين باعتبارها المنطقة الوحيدة في الضفة الغربية. تبلغ مساحة فلسطين 27027 كم 2. القدس عاصمة فلسطين".

حساب "في الارض لا اتبع اي نظام حكم قائم" نشر تغريدة أكد من خلالها قائلا "شبر ينطح شبر فلسطين دولة عربية وعاصمتها #القدس الشريف #خريطة_فلسطين".

من جانبها اكدت "Jumana" في تغريدة لها بالقول "خريطة دولتنا معروفة و كل شريف بعرفها و كل شريف حر عربي مسلم خصوصيا بتخلاش عن شبر واحد ولا ببيع ولا بطبع ولا بخون ولا بفتري. الدول الي بتحكي عنها ماحد بحترمها اذا غلطت ف حق فلسطين او اي دولة عربية لهيك فكك من العنصرية و الغباء تثقف احسن من الكلام المقرف هاد".

ورأى "جمعان عبدالله" في تغريدة له "دائما عقلية المحتل الارهابي عقلية محدودة. فمن قال لك يا صهيوني يا محتل .. ان #فلسطين الحبيبة ملك للفلسطينيين فقط؟ #الاقصى و فلسطين ملك لكل المسلمين. ومسألة انهاء الاحتلال اسهل مما توقع. انظر الى خريطة فلسطين وتأمل يا ارهابي، انها محاطة بالمسلمين من جميع الجهات".

ونشر "حسين صالح السبعاوي" رسما وعلق عليه قائلا "الطالب العراقي عمر صهيب محسن رسم خريطة العراق ووضع خارطة فلسطين في القلب، كل الشكر لهذا الطالب المبدع #العراق #فلسطين_قضيتي".