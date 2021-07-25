دول العالم تشهد احتجاجات علی الاجراءات الوقائية كورونا

العالم - أوروبا

مواجهات طاحنة دارت بين الاف المحتجين الغاضبين علی الاجراءات الوقائية وبين عناصر الشرطة في عدة ولايات استرالية كان اعنفها في ولاية نيو ساوث ويلز التي سجلت ثاني اعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بالوباء لكن المشهد سرعان ما تحول الى كر وفر بين المتظاهرين والشرطة التي عملت على اعتقال العشرات منهم.

رئيس الوزراء سكوت موريسون وصف الاحتجاجات المناهضة للعزل العام في سيدني بالمتهورة والانهزامية. وخلال مؤتمر صحفي توجه للمتظاهرين بالقول انه لا يوجد بديل عن العزل العام للسيطرة على الوباء مؤكدا التمسك بالاجراءات الوقائية.

الاحتجاجات الشعبية امتدت شرارتها الى اغلب المدن البرازيلية تلبية لدعوة احزاب يسارية ونقابية للمطالبة بعزل رئيس البلاد على خلفيّة فشله في الحد من انتشار الوباء الذي اسفر عن وفاة مليون ونصف المليون شخص ووجه المتظاهرون للرئيس تهمة غض الطرف عن اختلاس اموال عامة بخصوص شراء اللقاحات.

مشهد الاحتجاجات ضد التدابير الوقائية تتسع رقعته في القارة الاوروبية لاسيما في فرنسا وقد خرج عشرات الاف من المحتجين المتمردين على وضع الكمامة تنديداً بالاجراءات الحكومية في مواجهة سلالة دلتا المتحور بانحاء البلاد والعاصمة باريس مؤكدين معارضتهم لقرار الحجر المنزلي وحملة التلقيح الاجبارية.

وفي ايطاليا شهدت عدة مدن تظاهراتٍ ضد اجراءاتِ جعلِ الشهادة الصحية إلزاميةً لاستخدامِ القطار ووسائل النقل العام. كما شهدت اسبانيا واليونان تظاهرات مختلفة ضد الاجراءات الحكومية للحد من انتشار الوباء.

اما في بريطانيا فقد اشتبكت الشرطة مع المحتجين الرافضين لاجراء السلطات الوقائية وسط العاصمة لندن وتوجه مئات المحتجين الى مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون رافعين لافتات ترفض اللقاح والحجر الصحي، واخرى تندد بخطة الحكومة لفرض إلزامية اللقاح. في المقابل قامت الشرطة باعتقال الذين حاولوا اجتياز الحواجز الامنية.