الاحتلال غاضب بعد تقييد بولندا استرداد 'أملاك اليهود'

العالم - الاحتلال

وعلّق وزير خارجيّة الاحتلال، يائير لابيد ورئيس الحكومة البديل على ذلك، قائلا إنّ "التشريع سيضرّ بشدّة" في العلاقات ما بين "تل أبيب" ووارسو.

وينصّ مشروع القانون البولندي على أن جميع الدعاوى بخصوص استعادة الأملاك التي لم يتم حسمها خلال الثلاثين عاما الأخيرة سيسري عليها قانون التقادم وستشطب.

وكانت خارجية الاحتلال استدعت قبل أسابيع، السفير البولندي، مارك مغيروفسكي، في أعقاب انتقادات وجهها مسؤولون صهاينة إلى مشروع قانون استعادة الأملاك. وفي المقابل، استدعت وزارة الخارجية البولندية المسؤولة المؤقتة على سفارة الإحتلال في وارسو، طال بن آري، إلى محادثة مشابهة.