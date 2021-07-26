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ممثلية إيران في جنيف: الغرب يسعى لتبرئة ساحة زمرة 'خلق' الارهابية

ممثلية إيران في جنيف: الغرب يسعى لتبرئة ساحة زمرة 'خلق' الارهابية
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال مستشار ممثلية ايران في مكتب الأمم المتحدة بجنيف ردا على ما نشرته مجلة نيوزويك إن "زمرة خلق الارهابية ما زالت تحتفظ بطابعها الإرهابي ، لكن الغرب يحاول تطهيرها".

العالم - ايران

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان مجلة نيوزويك ، تناولت في تقرير بمناسبة اجتماع زمرة خلق الارهابية في يوليو المنصرم سجل وأنشطة زمرة خلق الارهابية على لسان عدد من عناصر الزمرة الذين ردوا على الاتهامات ضد الزمرة.

وفي هذا الصدد ، وجهت البعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية في جنيف بيانًا لمجلة نيوزويك ، أكدت فيه أن زمرة خلق تواصل الحفاظ على طابعها الإرهابي وتعاونت مع الكيان الصهيوني في اغتيال علماء نوويين إيرانيين.

واعتبر بهرام حيدري ، مستشار البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جنيف ، عقد اجتماع زمرة خلق الإرهابية في 10 يوليو ، بانه دليل على عمق الانحطاط السياسي الأميركي والإفلاس السياسي والأخلاقي لمعارضي الجمهورية الاسلامية الايرانية ، الذين ينخدعون بسهولة بمثل هذه الزمرة الارهابية الكريهه التي ارتكبت جرائم ارهابية نظير الاغتيالات والتفجيرات والاعمال التخريبية التي ادت الى اراقة دماء الاف الايرانيين .

وأضاف مستشار البعثة الايرانية في جنيف ان زمرة خلق الارهابية حافظت على طابعها الإرهابي واستمرت في تنفيذ الاغتيالات داخل إيران ، بما في ذلك اغتيال علماء إيرانيين بالتواطؤ مع الكيان الإسرائيلي". ومع ذلك ، حاولت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تجاهل الطابع الارهابي لهذه الزمرة الارهابية وتطهير هذه الزمرة واستخدامها كاداة للضغط على ايران .

كما فند مستشار البعثة الإيرانية في جنيف المزاعم الموجهة ضد أسد الله أسدي ، الدبلوماسي الإيراني المسجون في بلجيكا ، ووصف هذه المزاعم بأنها بعيدة جدا عن الحقيقة.

ووصف الاتهامات الموجهة لأسد الله أسدي بأنها مؤامرة حاكتها زمرة خلق الارهابية وبعض اجهزة الاستخبارات.

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