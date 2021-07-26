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تبعات التصعيد الجديد بين الجزائر والمغرب- الجزء الثاني

الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

فصل جديد من التوتر من العلاقات بين الجزائر والمغرب على خلفية خطوة للدبلوماسية المغربية في اروقة الامم المتحدة، اعتبرتها الجزائر تجاوزاً للخطوط الحمر.

وقد دعا سفير المغرب في الامم المتحدة الى انفصال منطقة القبائل في الجزائر، ما اثار عاصفة دبلوماسية دفعت الحكومة الجزائرية الى استدعاء سفيرها للتشاور واعتبارها محاولة للتآمر على وحدة البلاد.

جاء ذلك بعد تأكيد وزير الخارجية الجزائري دعم حق تقرير مصير سكان الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.

فما تبعات الخطوة المغربية على العلاقات بين الجانبين؟

وهل يصل الخلاف الى حد القطيعة؟

يناقش برنامج "المغاربية" هذا الموضع مع ضيفي الحلقة:

من استوديو المدير التنفيذي لمراكز الدراسات المستقبلية محمد شهاب الادريسي

من الجزائر.. الكاتب الصحافي عثمان لحياني

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