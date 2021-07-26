لبنان :عون سيلتقي وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم

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وأفادت صحيفة الجمهورية اللبنانية أن زيارة لاكروا في إطار جولة تحمله إلى لبنان وإسرائيل عشية التمديد للقوات الدولية في الجنوب قبل نهاية آب المقبل.

وفي معلومات "فإنّ الجولة التي تستمر خمسة أيام، سيخصّصها لاكروا لجولة على كبار المسؤولين اللبنانيين، ويتفقد القوات الدولية في الجنوب، حاملاً معه رأي الأمم المتحدة ومضمون التقارير التي وضعها ممثلو الأمين العام في بيروت حول ما نُفّذ من القرار 1701 الذي صدر في الثاني عشر من آب العام 2006، في أعقاب حرب تموز في ذلك العام، وما يجب القيام به لتنفيذه، في ظل التزام اللبنانيين والإسرائيليين بمضمونه.