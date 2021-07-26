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انتعاش العملة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي

انتعاش العملة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

شهدت العملة اللبنانية اليوم الاثنين  انتعاشا تجاة الدولار الأميركي بعد التوافق على تطليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية.

العالم_لبنان

و قد وصل سعر صرف الدولار اليوم الى 16800 ليره بعد أن كان قبل العطلة الاسبوعية يوم الأحد فوق ال 20 الف ليرة.

و قد احدث ذلك خضة في سوق الصرف ما ىفع بعض الصرافين للامتناع عن التعامل مع الدولار شراء او بيعا.

و في مدينة صيدا​ جنوب لبنان ، توقف جميع البائعين والصرافين عن بيع وشراء الدولار في المدينة، جراء الفوضى والانهيار السريع في سعر الصرف، تزامناً مع الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف ل​تشكيل الحكومة.

في السياق أمل الوزير السابق وئام وهاب أن يكون إنهيار الدولار درساً للمتلاعبين، وقال في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي في حدا بالدولة يتابع أسعار السلع لأن التجار بيسبقو الدولار بالطلعة وما بينزلوه بالنزلة هيدي طبيعة التجارة ب​لبنان فعلياً هيي حقارة مش تجارة.

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