انتعاش العملة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي

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و قد وصل سعر صرف الدولار اليوم الى 16800 ليره بعد أن كان قبل العطلة الاسبوعية يوم الأحد فوق ال 20 الف ليرة.

و قد احدث ذلك خضة في سوق الصرف ما ىفع بعض الصرافين للامتناع عن التعامل مع الدولار شراء او بيعا.

و في مدينة ​صيدا​ جنوب لبنان ، توقف جميع البائعين والصرافين عن بيع وشراء ​الدولار​ في المدينة، جراء الفوضى والانهيار السريع في سعر الصرف، تزامناً مع ​الاستشارات النيابية​ الملزمة لتسمية ​رئيس مكلف​ ل​تشكيل الحكومة​.

في السياق أمل الوزير السابق ​وئام وهاب​ أن يكون إنهيار ​الدولار​ درساً للمتلاعبين، وقال في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي في حدا بالدولة​ يتابع أسعار السلع لأن ​التجار​ بيسبقو الدولار بالطلعة وما بينزلوه بالنزلة هيدي طبيعة التجارة ب​لبنان​ فعلياً هيي حقارة مش تجارة.