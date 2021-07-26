شاهد دعوات إلى الحكمة وضبط النفس لتجاوز الأزمة في تونس

العالم - مراسلون

في وقت يتواصل التوافد على محيط البرلمان من أنصار قيس سعيد من جهة، وانصار حركة النهضة من جهة ثانية.

لقاء الرئيس قيس سعيد بأمين عام اتحاد الشغل، أعقبه بيان للاتحاد طالب فيه بضرورة تحديد الفترة الزمنية لرفع الاجراءات الاستثنائية معتبرا انها نتيجة طبيعية لتردي الاوضاع.

البرلمان من جهته، دعا في بيان لمكتبه كل القوى الوطنية الى توحيد مواقفها في اتجاه إدانة قرارات الرئيس ومواصلة عمل البرلمان والحكومة.

المناصرون لقرارات قيس سعيد عبروا عن دعمهم للرئيس داعين الى تعميم الدعوة لتجنب الانقسام والعنف.

معالجة الوضع المتفجر في تونس، تتطلب كثيرا من الحكمة وضبط النفس.

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