هل ينجح ميقاتي في تشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة؟

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رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وبعد تكليفه مباشرة قال ان لبنان كان على شفير الانهيار وأمام حريق يمتد إلى كل بيت لذلك قرر أخذ مهمة الانقاذ. واكد ميقاتي انه بحاجة لثقة الشعب اللبناني، معتبرا ان المهمة صعبة لكنها تنجح اذا تضافرت الجهود.



وعلى إثر استشارات نيابية ملزمة أجراها الرئيس اللبناني، حصل ميقاتي على 72 صوتا في البرلمان من اصل مائة وثمانية عشر صوت فيما حصل المرشح نواف سلام على صوت واحد وامتنع اثنين واربعين نائبا عن التصويت بالاضافة الى غياب ثلاث نواب.



وعلى الرغم من عدم تسمية اي مرشح، قال رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ان امام الرئيس المكلف نجيب ميقاتي فرصة شهر لتصحيح الخطأ في تشكيل الحكومة، واكد باسيل على اهمية وضرورة الاسراع في تشكيلها.



ومع ان الرئيس ميقاتي قد ترأس الحكومة اللبنانية في السابق مرتين، الأولى عام 2005 والثانية عام2011، الا ان المهمة هذه تبدو صعبة بعد فشل محاولتان لتأليف مجلس للوزراء يتولى مهمة إخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع.



ويأتي تكليفه إثر اعتذار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعد تسعة أشهر من تسميته لتأليف الحكومة، وذلك بعدما حالت الخلافات السياسية الحادة دون إتمامه المهمة، وقبل الحريري، اعتذر مصطفى أديب، عن اتمام المهمة جراء الخلافات بين القوى السياسية.

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