‏العالم-منوعات

وعبر مدخل مدينة أنكوريج، يبدو جبل سوسيتنا وكأنه المظهر الجانبي لامرأة تستريح على جانبها الأيسر، في مشهدٍ نال على إعجاب كل من رآها.

وسرعان ما انتشرت الصورة على العديد من منصات التواصل الاجتماعي بين من أعجب بها وبين من شكك في حقيقتها وبأنه جرى تعديلها بواسطة برنامج “فوتوشوب”.

لكن ما هي حقيقة صورة المرأة النائمة؟

كشف “بيهوريل”، فنان رقمي مقيم في باريس، بأنه هو من ابتكر الصورة العام الماضي وأطلق عليها اسم “النوم الشتوي-Winter Sleep” وبأنه لم يتوقع أبدًا أن تنتشر مع الادعاء بأنها لجبل سوسيتنا.

وأشار “بيهوريل” إلى أنه رسم اللوحة بواسطة تقنية إلكترونية ولم يسبق له أن زار ألاسكا أو أن يلتقط صورة لقمتها بواسطة كاميرا بدون طيار.

وقال بيهوريل: “أجد أنه من الممتع أن أرى كيف يحتاج الناس إلى تصديق أن بعض الأشياء الرائعة ربما حدثت بالفعل، أعتقد أنه في هذه الأوقات الصعبة، يحتاج الجميع إلى القليل من الخيال في حياتهم”.

وتمت مشاركة الصورة على “فيسبوك-Facebook” مع تسمية توضيحية تقول “The Sleeping Lady Mountain، على بعد حوالي 33 ميلًا شمال غرب أنكوراج ألاسكا”، ما يقرب من 500 ألف مرة وحصلت على حوالي 500 ألف إعجاب.

وأشار “بيهوريل” الى أنه لم يسبق أن زار جبل سوسيتنا، ولكن الآن بعد أن تم ربطه بلوحته الفنية الرائعة قال بأنه يأمل أن يزوره يومًا ما.

وقال بيهوريل: “لم أتأثر في البداية بأي من هذه الجبال، أما بعد هذا النجاح فأنا أرغب فعلًا في زيارتها يومًا ما”.

وتابع: “كان الهدف هو صنع هذه الصورة ذات المظهر السلمي لتبقى لآلاف السنين”.