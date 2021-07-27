الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١
٠٢:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

'اتحاد علماء المسلمين' يصدر فتوى حول قرار الرئيس التونسي

'اتحاد علماء المسلمين' يصدر فتوى حول قرار الرئيس التونسي
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

أصدر "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" فتوى حول التطورات السياسية الحالية التي تشهدها تونس، واعتبر أن "الاعتداء على العقد الاجتماعي الذي تم بإرادة الشعب التونسي محرما".

العالم - تونس

وأفتى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" في بيان، بحرمة الاعتداء على العقد الاجتماعي بين الشعب والسلطة، الذي ينظم العلاقة بين الرئاسة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء.

وأكد الاتحاد على "خطورة تلازم ثلاثية (الاستبداد والفوضى والانقلاب غير الشرعي)، الذي لن يحقق للشعوب الحرة أي وعد من وعوده الكاذبة، وأن التجارب القريبة تخبرنا بذلك فلا رفاهية ولا خير في انقلاب".

وقال إن حماية العقد الاجتماعي والحفاظ على الحريات وحقوق الشعب فريضة شرعية على جميع مكونات الشعب التونسي، وإن "الحفاظ على المؤسسات الدستورية واجب وطني.. كما أن إعلان حالة الطوارئ المفتوحة لا يجوز لما فيها من انتهاكات جسيمة لمصالح العباد والبلاد"، كما ورد في بيان الاتحاد.

وتأتي هذه التصريحات بعد إصدار الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء امس الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل البرلمان.

وقرر سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب" وذلك بعد مظاهرات حاشدة طالبت بحل البرلمان وإسقاط الحكومة التي يرأسها هشام المشيشي.

روابط ذات صلة

الرئيس التونسي: الإجراءات التي تم اتخاذها تتوافق مع الدستور

رئيس البرلمان الأوروبي يعلق على احداث تونس

قرار رئاسي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية في تونس

الأمم المتحدة تحث جميع الأطراف في تونس على ضبط النفس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'اتحاد علماء المسلمين' يصدر فتوى حول قرار الرئيس التونسي

الصدر يدعو لوقف العمليات ضد الأمريكيين في العراق

الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

الرئيس التونسي: الإجراءات التي تم اتخاذها تتوافق مع الدستور

المشيشي: أعلن عدم تمسكي بأي منصب أو مسؤولية في الدولة

الأسد ولافرنتييف يناقشان في دمشق التعاون بشأن عودة اللاجئين