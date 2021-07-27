شاهد: ميقاتي يبدأ رحلة الألف ميل نحو تشكيل الحكومة

العالم - مراسلون

72 عدد اصوات النواب التي سمت نجيب ميقاتي بعد اعتذارين اعقبا انفجار مرفأ بيروت لمصطفى اديب وسعد الحريري ليصبح ميقاتي رئيسا مكلفا لتشكيل حكومة جديدة بعد امتناع كتلتي لبنان القوي والجمهورية القوية عن تسميته بالاضافة الى بعض النواب المستقلين.

ميقاتي وبعد تكليفه اكد على التزامه بالمبادرة الفرنسية والتعاون مع جميع المكونات السياسية للنهوض بحكومة فاعلة.

الاوساط المتابعة اعتبرت ان تكليف ميقاتي من شأنه ان يعطي لبنان فرصة لوقف الانهيار.

وقال اعلامي لبناني: "كل هذه العوامل وتضامنت ووضعت الفرقاء امام مسؤولياتهم، الكتل التي سمت او الكتل التي لم تسمي، لأن الجميع اصبح امام الاستحقاق وهو حكومة تستطيع ان تأتي بالمساعدات الى لبنان".

يشار الى ان نجيب ميقاتي سبق وان ترأس الحكومة اللبنانية لفترتين الاولى عام 2005 بعد اغتيال رفيق الحريري وفي العام 2011. مع فرق ان الواقع اللبناني الان يرزح تحت اقسى ازمة مالية واقتصادية نتيجة العقوبات الامريكية من جهة والفساد والهدر المستشريين في البلاد من جهة اخرى ما يضع لبنان امام اختبار جديد لمواجهة تداعيات ازماته التي باتت تهدد امنه الاجتماعي.

انتهى التكليف بتسمية نجيب ميقاتي رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة لتبدأ رحلة الألف ميل نحو حكومة امامها العديد من العقبات والتحديات واهمها الملف المالي والاقتصادي فهل يعبر لبنان الی بر الامان ام دون ذلك عقبات؟