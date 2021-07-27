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روحاني: تحسين الظروف المعيشية هو محور قراراتنا في اللجنة الاقتصادية

روحاني: تحسين الظروف المعيشية هو محور قراراتنا في اللجنة الاقتصادية
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس حسن روحاني إن لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة لعبت دورا مهما في ظروف الحظر الصعبة والحرب الاقتصادية ضد ايران، مؤكدا ان تحسين الظروف المعيشية للشعب هو المحور الرئيسي لقراراتنا في هذه اللجنة.

العالم - ايران

وفي اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس روحاني اشار الأعضاء الى دور اللجنة الرئيسي في اتخاذ القرارات وصنع السياسات والمقاومة في الحرب الاقتصادية المفروضة على ايران ودفع البرامج الاقتصادية للامام، معربين عن تقديرهم لجهود الرئيس روحاني في عقد اجتماعات حكومية منتظمة ومستمرة والانضباط والتنسيق في القرارات الاقتصادية.

ووصف الرئيس روحاني في الاجتماع إدارة اقتصاد البلاد في ظل ظروف الحظر والحرب الاقتصادية بأنها معقدة وصعبة للغاية، وقال: إن هدف الأعداء الأول من فرض الحظر والحرب الاقتصادية على ايران هو انهيار المجتمع وافشال الحكومة في التعامل مع الأزمات والمشاكل، معتبرا ان لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة لعبت دورا يشبه دور غرفة القيادة في الحرب.

وأشار روحاني إلى ان من المحاور الأساسية التي تؤخذ بعين الاعتبار في قرارات اللجان الاقتصادية هي ضرورة تحسين معيشة الشعب ومنع الحاق الضرر بحياتهم، مضيفا ان للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي دور مهم في استتاب الأمن الاجتماعي والنفسي في المجتمع.

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