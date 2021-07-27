مقتل 6 أفغانيين في هجمات شنتها طالبان اليوم

العالم - افغانستان

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية عن المسؤول القول، إن قوات الأمن وقوات "الانتفاضة العامة"، تصدت لهجمات طالبان في منطقة نيغراب بولاية كابيسا في وسط البلاد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.



وقال المتحدث باسم شرطة كابيسا، شايق شوريش، إن الهجمات وقعت في منطقتي "دار الفاروخ شاه" و"دار الكالان" في نيغراب.



وأضاف أن الاشتباكات بدأت بعد منتصف الليل بقليل واستمرت حتى الرابعة من صباح اليوم الثلاثاء.



ويذكر أن الاستخبارات الأفغانية تدعم قوات الانتفاضة العامة في المناطق النائية في أنحاء البلاد لمواجهة تمرد حركة طالبان.