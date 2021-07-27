الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١
٠١:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل 6 أفغانيين في هجمات شنتها طالبان اليوم

مقتل 6 أفغانيين في هجمات شنتها طالبان اليوم
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول في الشرطة الافغانية مقتل اثنين من المدنيين، وأربعة من أفراد قوات المحلية الموالية للحكومة الأفغانية، والتي تعرف باسم "الانتفاضة العامة"، في اشتباكات وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بوسط البلاد.

العالم - افغانستان

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية عن المسؤول القول، إن قوات الأمن وقوات "الانتفاضة العامة"، تصدت لهجمات طالبان في منطقة نيغراب بولاية كابيسا في وسط البلاد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم شرطة كابيسا، شايق شوريش، إن الهجمات وقعت في منطقتي "دار الفاروخ شاه" و"دار الكالان" في نيغراب.

وأضاف أن الاشتباكات بدأت بعد منتصف الليل بقليل واستمرت حتى الرابعة من صباح اليوم الثلاثاء.

ويذكر أن الاستخبارات الأفغانية تدعم قوات الانتفاضة العامة في المناطق النائية في أنحاء البلاد لمواجهة تمرد حركة طالبان.

روابط ذات صلة

فرض حظر تجول ليلي في أفغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حرس الثورة يعلن تفكيك زمرة إرهابية شمال غرب إيران

إعتقال المنسق الأمني للرئيس "الهايتي" في إطار التحقيق حول اغتياله

لبنان: انتهاء الاستشارات النيابية غير الملزمة

دياب: لبنان يعاني انهيارا تاريخيا والانتخابات النيابية خيار رئيسي لتحقيق انفراج

الفاتيكان.. بدء جلسات المحاكمة بسبب فضيحة مالية غير مسبوقة

بعد مقتل جنديين.. قادة الجيش التركي يجتمعون على الحدود السورية