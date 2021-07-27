وزيرا الرياضة الإيراني والياباني يفتتحان معرض "إيران الجميلة" في طوكيو

العالم - إيران

وأضاف سلطاني فر خلال مراسم افتتاح معرض "إيران الجميلة" في مبنى السفارة الإيرانية بطوكيو عصر الإثنين، أن الهدف من إقامة هذا المعرض هو التعريف بالثقافة والحضارة الإيرانية العريقة؛ وبما يتيح مزيدا من فرص التعاون بين البلدين.

إلى ذلك، نوه وزير الثقافة والعلوم والرياضة والشباب الياباني "كويجي هاغيودا" بمذكرة التفاهم التي كان قد وقعها في سبتمبر 2020 مع نظيره الإيراني حول تطوير التعاون الرياضي المشترك؛ معربا عن سعادته بتجدد اللقاء بين الوزيرين على هامش افتتاح معرض "إيران الجميلة".

وقال هاغيودا في مراسم افتتاح المعرض: إن معظم الشعب الياباني يعتبر إيران "أرض الاحلام الغنية"؛ لافتا أن هذا المعرض شكل فرضة مواتية لرفع معلومات اليابانيين حول الحضارة والثقافة الإيرانية.

يذكر أن معرض "إيران الجميلة" بدا أعماله الإثنين عصرا حسب التوقيت المحلي في طوكيو، بمقر السفارة الإيرانية لدى اليابان.

وحضر مراسم افتتاح المعرض، وزيرا الرياضة الإيراني والياباني وعدد من كبار الشخصيات السياسية والرياضية والثقافية في كلا البلدين.

وقدم وزير الرياضة الإيراني مسعود سلطاني فر، في ختام مراسم الافتتاح، كأس "أرجان" وهو شعار البعثة الرياضة الإيرانية المشاركة في أولمبياد 2020 إلى وزير الرياضة الياباني هاغيودا.