سلطات الاحتلال تنقل الأسير حريبات إلى "عيادة سجن الرملة"

العالم - فلسطين

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، أن الحالة الصحية للأسير حريبات تتحسن تدريجيا، لكنه حتى اللحظة يمر بمرحلة صحية صعبة، فهو لا يستطيع الوقوف على قدميه، وأطباء الاحتلال وضعوا له كيس براز خارجي، وكيس بول، وهو بحاجة ماسة لمتابعة طبية مستمرة لوضعه.

وذكرت الهيئة، أن الأسير حريبات كان قد أُصيب قبل حوالي شهر أثناء احتجازه بمعتقل "ريمون" بالتهاب حاد في البروستاتا أدى إلى حدوث مشكلة حصر البول لديه، ونُقل على إثرها إلى المستشفى وتم تركيب أنبوب لمساعدته على إخراج البول، وعند عودته إلى المعتقل انفجر الأنبوب؛ مما أدى إلى حدوث تهتك في المثانة والبروستاتا، ونُقل مرة أخرى إلى مستشفى "سوروكا" وخضع لعملية جراحية صعبة ومعقدة.

وأضافت أنه كان بحاجة ماسة لرعاية طبية حثيثة بعد خضوعه للعملية الجراحية الأولى، لكن إدارة سجون الاحتلال أعادته إلى المعتقل رغم حاجته للبقاء في المستشفى واستكمال العلاج، ما أدى إلى تفاقم حالته ودخوله بمرحلة حرجة.

يشار إلى أن الأسير حريبات من خربة سكة القريبة من بلدة دورا جنوبي الخليل، اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 21/ 9 /2002، وصدر حكم بحقه بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 20 عاماً، وهو أحد ضحايا الجريمة الطبية داخل سجون الاحتلال، حيث تعرض خلال عام 2014 لحقنة يشتبه أنها ملوثة أدت إلى إصابته بانتشار بكتيري داخل جسده وإضعاف بنيته، وفي عام 2017 تعرض للرشّ بغاز سام على يد قوات القمع أدى لإصابته بحروق في الجسم، كما أُصيب حريبات بمرض عصبي سبب له رعشة في جسمه وصعوبة في الحركة وفقدانا للذاكرة.