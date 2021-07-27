بالفيديو.. قاليباف في دمشق لتوسيع التعاون الاقتصادي

العالم - سوريا

وقال قاليباف خلال لقائه رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، إن طهران على ثقة بأن المباحثات التي ستجري في دمشق ستساعد على تعزيز مكانة إيران في الوقوف إلى جانب سوريا الشقيقة.

وأضاف أنه يستذكر جميع شهداء المقاومة لا سيما الشهيد قاسم سليماني وشهداء الجيش السوري الذين سطروا الملاحم في مكافحة الإرهاب.

ووصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، عصر اليوم الثلاثاء الى دمشق على رأس وفد برلماني رفيع المستوى.

وتستمر زيارة قاليباف إلى سوريا أربعة أيام، يبحث خلالها سبل توسيع العلاقات بين البلدين خاصة الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية.