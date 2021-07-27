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شاهد..الوضع في تونس مفتوح على احتمالات كثيرة رغم الهدوء

الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

لمواجهة مخاوف جزء هام من الاحزاب والمنظمات عقب القرارات الاخيرة، تواترت لقاءات الرئيس قيس سعيد مع رؤساء الهيئات المدنية والقضائية والنقابية، لتوضيح رؤيته ولتقديم التطمينات بشان عدم نيته المساس بالحقوق والحريات المكفولة بالدستور.

العالم - مراسلون

وفيما تم ايقاف عمل الادارات العمومية ليومين قابلين للتمديد بموجب امر رئاسي طالبت النخب التونسية رئيس الدولة بخارطة طريق تحترم التعددية، وتضمن مراجعة النظام السياسي الحالي وفق ما يتيحه القانون.

بيان حركة النهضة الصادر مؤخرا دعا الرئيس الى التراجع عن قراراته الاخيرة ودعا الى عدم الزج بالمؤسستين العسكرية والامنية في أتون الصراعات السياسية.

لكن الملاحظين اعتبروا ان سعيد سيدفع باتجاه انتخابات مبكرة في المرحلة القادمة.

الوضع في تونس مفتوح على احتمالات كثيرة رغم الهدوء الظاهري.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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