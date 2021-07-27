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طبيب البيت الأبيض السابق يتوقع إستقالة "جو بايدن" من منصبه

طبيب البيت الأبيض السابق يتوقع إستقالة
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

قال والنائب الجمهوري روني جاكسون، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقيل من منصبه بسبب "قدراته الإدراكية المحدودة".

العالم - الاميركيتان

وفي مقابلة مع قناة Fox، قال المضيف شون هانيتي: “(الرئيس السابق) دونالد ترامب خضع لاختبار معرفي وحصل على 30 من أصل 30.. سمعت أنه اختبار صعب للغاية. لا أعتقد أن نتيجة جو بايدن ستكون جيدة في هذا الاختبار بناء على ما ألاحظه”.

ورد جاكسون قائلا: "بالتأكيد وأنا أقول هذا منذ البداية.. كنت أقول أن شيئا ما يحدث هنا. كنت أقول هذا عندما كان جو بايدن مرشحا للرئاسة، وكنت أقول إن الأمور ستزداد سوءا ونحن نشاهد ما يحدث أمام أعيننا الآن”، وفق ما نقلته صحيفة"The Hill".

وأضاف:"هناك شيء ما يحدث مع هذا الرجل (بايدن).. أعتقد أنه إما سيستقيل أو سيقنعونه بالاستقالة من منصبه في وقت ما في المستقبل القريب لأسباب طبية أو سوف يتعين علينا استخدام التعديل الخامس والعشرين للتخلص منه".

وجاكسون الذي كان طبيب البيت الأبيض للرئيسين السابقين ترامب وباراك أوباما، دعا بايدن في رسالة في يونيو الماضي إلى إجراء اختبار معرفي لإثبات أنه "لائق عقليا" لأداء واجباته كرئيس. وقد وقع على الرسالة أكثر من عشرة نواب جمهوريين.

وأعلن مسؤولو البيت الأبيض في مايو إن بايدن سيخضع لفحص جسدي سنوي "في وقت لاحق من هذا العام"، وقالوا إنهم سيعلنون النتائج للجمهور.

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طبيب البيت الأبيض السابق يتوقع إستقالة "جو بايدن" من منصبه

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