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قمة بين ملك الأردن والرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان 

قمة بين ملك الأردن والرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان 
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

تشهد العاصمة اليونانية أثينا، غدا الأربعاء، عقد قمة ثلاثية بين الأردن وقبرص واليونان.

العالم - الاردن

وستجمع القمة بين ملك الأردن، عبد الله الثاني، والرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

ولفت البيان إلى أن القمة الثلاثية ستركز على "علاقات الصداقة المتينة التي تجمع بين الأردن وقبرص واليونان، وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وتعد هذه هي القمة الثالثة التي تعقد بين البلدان الثلاثة، بعدما عقدت الأولى في العاصمة القبرصية نيقوسيا في عام 2018، بينما أقيمت الثانية في شهر نيسان/ أبريل عام 2019 بالعاصمة الأردنية عمان.

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