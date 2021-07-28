هذا ما أكده محمد السادس لقيس سعيّد

العالم - تونس

وافادت رئاسة الجمهورية التونسية ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل بعد ظهر الثلاثاء بقصر قرطاج، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي، الذي يؤدي زيارة إلى تونس مبعوثا خاصا محملا برسالة شفوية موجهة إلى رئيس الدولة من الملك المغربي محمد السادس.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم خلال هذا اللقاء، “التأكيد على روابط الأخوة القوية بين القيادتين في البلدين، وتجديد الإعراب عن العزم المشترك الذي يحدوهما من أجل مواصلة العمل سويا لتوطيد علاقات التعاون الثنائي، وتحقيق التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين نحو مزيد من التضامن والتآزر”.

وتمر تونس بوضع اقتصادي وكذا صحي متدهور بسبب تفاقم اعداد الاصابات بكورونا وفي هذ الصدد بادر المغرب بامر من الملك المغربي محمد السادس بإرسال مساعدات طبية عاجلة بواسطة طائرات القوات المسلحة الملكية إلى تونس تتألف من وحدات إنعاش كاملة واجهزة تنفس ومولدات للأكسجين.

وتسجل تونس منذ الأسابيع القليلة الماضية إصابات بفيروس كورونا المستجد تفوق 10 آلاف في اليوم الواحد، كما تشهد المستشفيات العمومية ضغطا كبيرا وسط نقص كبير في الأكسجين والمستلزمات الطبية وأسرة الإنعاش.

وتجدر الاشارة الى ان الرئيس التونسي قيس سعيد أقر، الاحد، اجراءات تضمنت اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتوليه السلطة التنفيذية والنيابة العامة، وتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

وقرر الرئيس التونسي الوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وقال قيس سعيد انه عملا بحكم الدستور، ولإنقاذ الدولة التونسية، و”بالتشاور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي (راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة)”، قرر “تجميد كل اختصاصات مجلس النواب. وان الدستور لا يسمح بحله، ولكن لا يقف أمامه تجميده”.