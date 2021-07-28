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اجتماع بين الناشطين والتجار الايرانيين والسوريين لتطوير العلاقات الثنائية

اجتماع بين الناشطين والتجار الايرانيين والسوريين لتطوير العلاقات الثنائية
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

اجتمع اكثر من 50 من الناشطين والتجار ورجال الاعمال الايرانيين والسوريين في دمشق الثلاثاء بهدف تطوير العلاقات ورفع العقبات التجارية والاقتصادية بين ايران وسوريا.

العالم - ایران

وفي هذا الاجتماع الذي جرى بحضور رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد الخليل قال قاليباف: انكم اليوم مجاهدو ساحة الحرب الاقتصادية والتجارية وينبغي علينا جميعا ان نتمكن من بذل الجهود كالمقاتلين والمجاهدين في ساحة الحرب العسكرية والامنية.

واضاف: ان هذه الزيارة تهدف الى تطوير وتعميق الانشطة الاقتصادية والزراعية والتجارية بين البلدين وبناء عليه فقد فضلنا عقد اول اجتماع رسمي مع الناشطين الاقتصاديين والتجاريين.

وقال قاليباف: نحن عازمون على توفير الارضيات المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في البلدين في الانشطة الاقتصادية.

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اجتماع بين الناشطين والتجار الايرانيين والسوريين لتطوير العلاقات الثنائية

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