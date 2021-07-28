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مصطفى الكاظمي يلتقي في واشنطن برئيس البنك الدولي

مصطفى الكاظمي يلتقي في واشنطن برئيس البنك الدولي
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مقر إقامته بالعاصمة الأميركية واشنطن، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس والوفد المرافق له.

العالم - العراق

وجرى خلال اللقاء يوم الثلاثاء، بحث التعاون المشترك في مختلف المجالات، وإسناد جهود الحكومة العراقية في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، ودعم بناء القدرات للمؤسسات العراقية، وإصلاح القطاع العام، وجهود إصلاح القطاع المصرفي.

وجرى أيضاً بحث التعاون فيما يخص تمويل مشاريع البنى التحتية في العراق، في مجالات المياه، والمطارات، والغاز الطبيعي، وبحثا مشاريع الطاقة النظيفة ولاسيما الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي على أهمية تنمية التعاون مع البنك الدولي وسبل تطويره، وحث سيادته على سرعة صرف أكثر من مليار دولار، المتوفرة كقروض للبنك الدولي؛ لدعم الحكومة في مشاريع جاهزة للتنفيذ داخل العراق.

وناقش الكاظمي مع رئيس مجموعة البنك الدولي، دعم خطط الحكومة العراقية في مشاريع السكن، وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع من قبل الشركات الأمريكية، وغيرها من الشركات.

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